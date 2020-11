ELEIÇÕES 2020 ‘Futuro prefeito tem o desafio de manter a economia em ascensão com exportações’, avalia economista Três Lagoas está em vantagem devido a renda de exportações

15 NOV 2020 - 09h:51 Por Carol Beghelini

Segundo o economista e professor da UFMS do campus de Três Lagoas, Marçal Rogério Rizzo, o prefeito eleito no município tem o desafio de manter a economia em ascensão com exportações, pois assim que eleito, ele passa a ser o administrador da renda e do desenvolvimento da cidade. Devido a pandemia e outros cenários que vem afetando a estabilidade do município, como a repercussão no dólar, a perspectiva é manter a exportação, pois assim é possível manter a linha econômica em um bom nível.

Além do cenário econômico, outras áreas sofreram instabilidade devido a pandemia, como a área da educação e saúde. A falta de recursos e produtos para suprir a necessidade desses setores também fica por responsabilidade do prefeito que for eleito no final desta tarde de domingo (15).

Ainda de acordo com o economista, o próximo ano pode ser turbulento, com graves problemas na economia, mas Três Lagoas está em vantagem devido a renda de exportações, se comparado com outros municípios.