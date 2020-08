GAECO Gaeco faz operação contra PCC em cinco cidades de MS Um Três-Lagoense foi preso na operação desta sexta-feira

28 AGO 2020 - 15h:00 Por Alfredo Neto

O Gaeco (Grupo de Ações Especiais de combate ao Crime Organizado) desencadeou a operação "regresso" na manhã desta sexta-feira (28), a operação foi em quatro cidades do Matogrosso do Sul, e na capital Campo Grande.

A operação teve como alvo membros de uma facção criminosa, 26 pessoas foram presas e uma morreu em uma troca de tiros com policiais do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) da Polícia Militar em Campo Grande. Em Três Lagoas houve a prisão de uma pessoa por ligação com a facção criminosa que comanda o tráfico de drogas dentro e fora dos presídios.

A identidade, o local e qualquer tipo de informações sobre a prisão ocorrida em Três Lagoas não foi divulgadas por ser uma investigação coordenada pelo Gaeco.

Durante os cumprimentos de mandados judiciais na capital, os promotores e policiais do BOPE foram até a casa do principal alvo da operação, Clayton do Santos Medeiros, 30 anos, (G7). Clayton é apontado como um dos líderes da facção e contra ele havia um mandado de prisão.

Após localizar Clayton em uma residência no bairro José Abraão, região noroeste da capital. Após acessar o imóvel para o cumprimento do mandado, os policiais do BOPE teriam sido recebidos a tiros e revidado acertando Clayton que chegou a ser socorrido para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mas Clayton dos Santos Medeiros morreu antes de chegar ao pronto socorro.

O Gaeco continua cumprindo mandados nas ruas e em unidades prisionais do estado, a "Operação Regresso" ocorre três dias antes da data de fundação da facção criminosa e tem por objetivo desarticular a cadeia de comando da organização criminosa.