PRESENTE DE ANO NOVO Ganhador da promoção da Rede Nova Estrela recebe carro 0km Samuel Vicente de Melo recebeu chaves do Creta do presidente da rede, Joaquim Barbosa

15 JAN 2020 - 16h:10 Por Alfredo Neto

Foram entregues, nesta quarta-feira (15), as chaves do carro ao ganhador da promoção de aniversário da Rede de Supermercados Nova Estrela, Samuel Vicente de Melo, morador do bairro Bela Vista, em Três Lagoas.

O prêmio é avaliado em R$ 69 mil.

A promoção começou em agosto de 2019 e foi concluída no dia 10 de janeiro, também após o sorteio de 16 bicicletas elétricas. Milhares de cupons preenchidos por clientes cadastrados na promoção concorreram aos prêmios.

O diretor-presidente da rede, Joaquim Barbosa, ressaltou a satisfação da empresa de presentear o cliente. "Há mais de 30 anos fazemos promoções para retribuir o carinho dos clientes que escolhem fazerem suas compras no Nova Estrela. Somos muito gratos por isso", disse.

A entreha do carro foi feita na loja 3 da rede, na avenida Capitão Olinto Mancini, bairro Jardim Primaveril, zona Leste de Três Lagoas.