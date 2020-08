GLP Gás de cozinha em Três Lagoas é o 4º mais caro do Estado O preço do GLP varia R$30 entre as cidades de MS

3 AGO 2020 - 07h:36 Por Israel Espíndola

Na semana passada a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), divulgou uma pesquisa de preço do gás de cozinha, o GLP em Mato Grosso do Sul, e Corumbá apresentou o botijão mais caro do Estado, R$91. Coxim é a segunda cidade que apresentou o gás de cozinha mais caro de Mato Grosso do Sul, R$85,17. Dourados aparece na terceira posição, onde o gás é comercializado por R$72,63. Três Lagoas, aparece na quarta posição dos municípios onde se cobra o gás de cozinha mais caro do Estado, R$71,43, segui por Ponta Porã, onde o gás de cozinha pode ser encontrado por R$70. A Capital registou o preço médio de R$70,76, no entanto o percentual de aumento registrou 5,14%. A cidade onde o menor preço foi registrado foi em, Nova Andradina onde o botijão pode ser encontrado por R$64,55.

