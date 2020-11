COMBUSTÍVEL Gasolina em Três Lagoas chega a R$ 5,14 e é a mais cara de MS A cidade voltou a liderar o ranking do combustível mais caro do Estado

24 NOV 2020 - 11h:03 Por Kelly Martins

Mais uma vez, Três Lagoas voltou a liderar o ranking do combustível mais caro de Mato Grosso do Sul. O litro da gasolina, no mês de novembro, já é comercializado por R$ 5,14 em alguns postos de combustíveis. Há estabelecimentos que vendem por R$ 4,59, caso o pagamento seja feito à vista pelo consumidor.

No entanto, se comparado ao mês de outubro, a gasolina chegou ao preço máximo de R$ 4,79. São R$ 0,35 a mais que pesam no bolso do consumidor. A pesquisa foi realizada pelo Programa de Defesa do Consumidor (Procon), em 24 postos de combustíveis de Três Lagoas, entre os dias 18 e 19 de novembro.

É importante que o consumidor fique atento aos valores e pesquise antes de abastecer o veículo. Isso porque há diferenciação de preços dependendo da forma de pagamento (à vista ou a prazo). Também se é em dinheiro ou no débito do cartão de crédito. A variação nos valores, segundo o Procon, é amparada por uma lei federal que permite aos empresários alterar os preços.

No entanto, o reajuste no litro da gasolina já era esperado com a chegada da nova fórmula que promete melhor desempenho do motor e economia, com qualidade ‘padrão internacional’.

Etanol e Diesel

O levantamento apontou que houve reajuste de preço no litro do etanol, diesel comum e o S-10. O etanol é vendido pelo valor de R$ 4,09 e chega a R$ 3,89.

O litro do diesel comum varia entre R$ 3,95 e R$ 4,09. Já o S-10 foi encontrado por R$ 3,98 a R$ 4,18, no pagamento a prazo.