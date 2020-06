BASTIDORES Gerente de rede de supermercado se reúne com prefeito Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo deste sábado (6)

6 JUN 2020 - 06h:00

VISITA

O gerente do Supermercado São Francisco, localizado no Shopping de Três Lagoas, Willian Zanatta, se reuniu nesta sexta-feira com o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), para explanar o projeto do supermercado que será inaugurado no final deste mês. A Rede São Francisco conta com 56 unidades em todo o Brasil, e duas em Mato Grosso do Sul. O supermercado de Três Lagoas vai iniciar com 168 funcionários diretos.

EM OUTRO ESTADO

E por falar em empreendimentos, a cervejaria que seria instalada em Três Lagoas, vai se instalar no município de Jataí, no Sudoeste goiano. O empresário bateu o martelo após acordo com o governador Ronaldo Caiado. O empresário já tem unidades em funcionamento em Petrópolis (RJ) e Frutal (MG) e agora vai investir R$ 900 milhões e gerar mais de 2 mil empregos diretos e indiretos em Jataí. O empresário desistiu de instalar a fábrica em Três Lagoas por não ter chegado em um acordo com o governo estadual em relação aos incentivos solicitados.

DESISTIU

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Uberaba (MG), José Renato, bastante conhecido em Três Lagoas, pelos eventos e shows em parceria com o Sindicato Rural na realização da Expotrês, desistiu de disputar a prefeitura da cidade mineira. Ele era cotado para disputar a prefeitura pelo MDB. Em 2015, recebeu o título de cidadão três-lagoense pela Câmara de Vereadores. Desenvolveu trabalhos em parceria com o Sindicato Rural. Na época, através do Studioficina, organiza a parte festiva da Exposição Agropecuária de Três Lagoas (Expotrês).

DISPUTA

E por falar em disputa, a pandemia da Covid-19 deu uma esfriada no processo eleitoral de Três Lagoas. Pouco tem se falado nos postulantes ao cargo de prefeito da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul.

MAIORIA

E as apostas já começaram para ver qual partido vai eleger o maior número de vereadores na Câmara de Três Lagoas. Tem partido se gabando de que vai eleger seis vereadores. Para isso, candidatos devem ser bons de voto mesmo !!