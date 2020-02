DOR E HEROÍSMO Gesto de amor poderá salvar vidas na fila de transplantes Órgãos doados poderão mudar a vida de oito pacientes

7 FEV 2020 - 21h:15 Por Alfredo Neto colaborou Valdecir Cremon

O comando da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e a família do sargento Jucipaulo Queiroz Fernandes, de 47 anos, que morreu vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na quinta-feira (6), vivem um drama duplo.

Além da morte do militar, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Cassems, a extração de órgãos - autorizada pela família de Jucipaulo - levou mais de 18 horas para ser executada.



Um avião pousou as 21h desta sexta-feira (7) no aeroporto de Três Lagoas, com uma equipe de médicos de Ribeirão Preto (SP) para a extração de córneas e do fígado.



A Central Nacional de Transplantes não informa nomes de pacientes que estavam na fila de espera e que foram beneficiados.



O órgão no Estado disse que a demora ocorreu para a montagem da logística de transporte dos órgãos a hospitais equipados para a realização de transplantes.



Jucipaulo morreu enquanto trabalhava na segurança do presídio feminino de Três Lagoas. Ele era casado e deixa dois filhos. O comando da PM emitiu uma nota de pesar pela morte do policial.