INVESTIMENTO Governo investe mais de R$ 16 milhões em obras em Três Lagoas Com as autorizações assinadas, o Estado vai melhorar a infraestrutura e o serviço de saneamento básico na cidade

20 JUN 2020 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

O governo do Estado autorizou novas obras de saneamento e infraestrutura em Três Lagoas. Os investimentos somam mais de R$ 16 milhões. As autorizaçoes assinadas nesta semana pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, que representou o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), na solenidade de aniversário de 105 anos de Três Lagoas.

“Anunciamos hoje importantes investimentos para o município. Entregamos e autorizamos mais de R$ 16 milhões em obras de execução de rede coletora e construção de reservatórios, além de concluirmos a revitalização de uma das principais avenidas da cidade. Sem dúvidas, obras que contribuirão ainda mais para o desenvolvimento de Três Lagoas”, destacou Riedel.

O diretor presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior, também participou da assinatura da ordem de serviço para a construção de mais dois reservatórios e uma estação elevatória de água tratada. Eles vão aumentar a capacidade de atendimento da empresa. O investimento nessas obras do sistema de abastecimento de água é de R$ 3,1 milhões, da própria empresa.

A Sanesul vai licitar ainda mais obras de ampliação do sistema de esgotamento. Será para execução de 19 quilômetros de rede coletora de esgoto, 1.200 ligações domiciliares de esgoto, mais elevatória.

As obras já concluídas e entregues a população deixaram o município com mais de 75% de cobertura de esgotamento sanitário.

Considerando as obras executadas, em execução e a executar, o governo já destinou, por meio da Sanesul, mais de R$ 152 milhões ao município. “Esses investimentos refletem na melhoria da saúde e qualidade de vida da população, ao passo que, para cada R$ 1 real investido em saneamento, economiza-se R$ 4 em saúde”, destacou Riedel.

DETRAN

Na ocasião, o secretário anunciou a construção da nova sede do Departamento Estadual de Trânsito (Deetran/MS) de Três Lagoas. Segundo Riedel, a previsão é de que as obras sejam iniciadas ainda neste ano.

O projeto do novo complexo do Detran foi orçado em R$ 6 milhões e, segundo o órgão, já existe recurso reservado para isso. A prefeitura vai doar a área para a construção da nova sede que vai contemplar também a estrutura de aulas práticas de autoescolas. A área em análise fica na saída de Três Lagoas para Brasilândia, onde seria instalada uma cervejaria, que desistiu do projeto na cidade.

Atualmente, o prédio do Detran funciona no Jardim Morumbi, e já não tem as mínimas condições de atender a população e a demanda de veículos da cidade. A frota do município é de 87 mil veículos. Em razão disso, os veículos apreendidos ficam em um terreno alugado nas imediações.

No início do ano, o Detran alugou um espaço no shopping de Três Lagoas para fazer o atendimento, e a vistoria.