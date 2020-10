PRAÇAS Governo abre curso para sargentos da PM e do Corpo de Bombeiros São 548 vagas para o processo seletivo interno de cada corporação

29 OUT 2020 - 07h:00 Por Israel Espíndola

Os novos praças das forças, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, deverão passar pelo processo seletivo interno, para preencher as 548 vagas do Curso de Formação de Sargentos (CFS), anunciadas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

As vagas foram anunciadas nesta quarta-feira (28), por meio de decreto publicado no Diário Oficial nº 10.311, autorização para realização de Processo Seletivo Interno para ingresso de 548 novos policiais e bombeiros no Curso de Formação de Sargentos (CFS) do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar.

O Curso do Corpo de Bombeiros Militar contará com 93 vagas e tem previsão de ocorrer ainda neste semestre. Já para a Polícia Militar foram disponibilizadas 455 vagas, divididas em duas turmas de 235 e 220 vagas, respectivamente.

Caberá a cada uma das instituições a realização do Processo Seletivo Interno, estabelecendo as normas e os procedimentos para a seleção dos candidatos, observando os dispositivos das legislações vigentes.