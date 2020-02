OBRAS Governo anuncia asfalto em três bairros e na via de acesso ao hospital Anúncio das obras foi feita na manhã desta segunda-feira em Campo Grande

10 FEV 2020 - 15h:14 Por Ana Cristina Santos

O governo do Estado vai pavimentar a via de acesso ao Hospital Regional, que está em construção em Três Lagoas, bem como ruas do bairro JK, Vila Nova e Jardim Alvorada. Obras de drenagem também estão previstas nestas regiões.

A via de acesso ao hospital regional fica às margens da BR-158, uma rotatória também será construída.

O anúncio das obras foi feita na manhã desta segunda-feira (10) pelo secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e pelo prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), que cumpre agenda em Campo Grande, onde o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), se reuniu com os prefeitos para tratar das reivindicações feitas pelos chefes dos executivos, durante o projeto “Governo Presente”, que percorreu todas as regiões do Estado no ano passado.

Durante evento realizado em Três Lagoas, o prefeito e os vereadores apresentaram essas indicações. Azambuja já havia declarado que a pavimentação da via de acesso ao hospital já estava no planejamento do governo.

Nesta segunda-feira, Reinaldo Azambuja informou que o pacote de obras para atender os 79 municípios do Estado será dia 6 de março.