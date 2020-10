OBRAS Governo anuncia pacote de obras na MS-320 e no HR de Três Lagoas As obras fazem parte do programa Governo Presente

7 OUT 2020 - 07h:00 Por Da redação/Israel Espíndola

O planejamento de obras do Governo do Estado confirmou três obras de infraestrutura para Três Lagoas. Serão contempladas a implantação da MS-320, e a pavimentação na via de acesso do Hospital Regional, paralela BR-158, além de pavimentação de vias públicas em Três Lagoas

A implantação na MS-320, será no trecho de 95 quilômetros entre Três Lagoas e Paraíso das Águas. A segunda é de asfalto na via de acesso do Hospital Regional, paralela à BR-158, e a terceira é de pavimentação em diversas ruas e avenidas dos bairros Jardim Alvorada e Vila Nova II.

Segundo relatório de setembro da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), as três obras estão em fase de elaboração de projeto executivo, que antecede a execução do serviço. Considerado fundamental pelos engenheiros, o projeto define procedimentos técnicos da obra de acordo com normas da ABNT, que minimizam riscos.

Juntas, as três obras do Governo Presente para Três Lagoas representam investimentos de cerca de R$ 10 milhões. O montante considera investimentos nos projetos executivos e na execução das obras. Só a pavimentação da via de acesso ao Hospital Regional tem previsão de R$ 7 milhões. A rua terá asfalto, drenagem e iluminação pública.

O governador Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos são frutos de um trabalho que envolveu medidas duras e até impopulares.

“Optamos por fazer um governo responsável, diminuímos o tamanho da máquina pública, reduzindo os gastos com o próprio governo para investir no bem estar da população, fizemos as reformas e enfrentamos crises sem deixar de honrar nossos compromissos. Isso nos permitiu manter os investimentos nas obras prioritárias e lançar o Governo Presente, que até o fim de 2022 vai injetar mais R$ 4,2 bilhões nos municípios”, disse.