PAGAMENTO Governo deposita R$ 400 milhões em salários nesta sexta Os salários de junho dos servidores estaduais estarão na conta

3 JUL 2020 - 08h:05 Por Redação

O Governo de Mato Grosso do Sul deposita nesta sexta-feira (3) os salários de junho dos servidores estaduais. Aqueles que recebem pelo Banco do Brasil já poderão sacar o dinheiro no sábado (4).

A folha de pagamentos do mês soma R$ 400 milhões, conforme números da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (Sad). São 79,4 mil matriculas na lista – entre servidores ativos e inativos, como aposentados e pensionistas.

Mesmo com queda na atividade econômica do Estado por causa da crise do coronavírus, o governador Reinaldo Azambuja determinou o pagamento antes do quinto dia útil, pois entende que a circulação de dinheiro movimenta os setores da economia. (Informações da assessoria)