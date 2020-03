INVESTIMENTOS Governo do Estado vai investir R$ 7 milhões em via de acesso ao hospital Além de asfalto, acesso terá drenagem e iluminação pública

9 MAR 2020 - 10h:05 Por Ana Cristina Santos

O pacote de obras no valor de R$ 4,2 bilhões, lançado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), na sexta-feira (6), prevê investimentos importantes para Três Lagoas.

O governo do Estado vai construir e pavimentar uma via de acesso ao Hospital Regional, que está em construção em Três Lagoas. A via será paralela a BR-158, no trecho próximo a rotatória que dá acesso ao aeroporto, até o hospital.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Adriano Barreto, além de asfalto, o acesso terá drenagem e iluminação pública. A obra foi orçada em R$ 7 milhões.

Além dessa obra, em Três Lagoas o governo vai investir também na pavimentação e drenagem de ruas dos bairros JK, Vila Nova e Jardim Alvorada.