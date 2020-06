PONTE Governo 'emenda' Corpus Christi e decreta ponto facultativo no Dia dos Namorados Decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (4)

4 JUN 2020 - 13h:00 Por Tatiane Simon

O Governo de Mato Grosso do Sul publicou decreto que declara o Dia dos Namorados como ponto facultativo. A data será lembrada na próxima sexta-feira (12), um dia depois do feriado nacional de Corpus Christi, que neste ano será na quinta-feira (11). Publicação foi feita na edição de hoje no Diário Oficial do Estado.

A decisão do governador Reinaldo Azambuja levou em consideração o ponto facultativo do dia 11 de junho consagrado às comemorações de Corpus Christi e as medidas temporárias adotadas para a prevenção do contágio da doença Covid-19.

O ponto facultativo no Dia dos Namorados vale para os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, mas não se aplica às unidades e aos serviços considerados essenciais que, por sua natureza, não possam ser paralisados ou interrompidos.