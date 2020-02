ATENDIMENTO Governo lança pacote de obras de R$ 3 bilhões Investimentos são projetados para triênio 2020/2022, elaborados a partir de pedidos feitos por prefeitos e vereadores

15 FEV 2020 - 07h:30 Por Ana Cristina Santos

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), vai lançar no próximo mês um pacote de obras de mais de R$ 3 bilhões para as 79 cidades do Estado. A cerimônia de lançamento será dia 6 de março, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande, com a presença de prefeitos, deputados, vereadores e lideranças municipais e estaduais.

Nesta semana, a equipe técnica do governo se reuniu com representantes dos municípios para discutir os projetos para cada cidade.

O pacote foi elaborado para o triênio 2020/2022, e foi elaborado a partir das reivindicações dos prefeitos, vereadores e lideranças, durante o programa Governo Presente, que percorreu todas as regiões do Estado ouvindo as principais demandas. Antes, o governo ouviu os moradores durante encontros nos municípios para a elaboração do Plano Plurianual.

A relação com a quantidade de obras e valor de investimento para cada município será divulgada no evento. Os recursos sairão do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul) e de emendas parlamentares das bancadas federal e estadual.

TRÊS LAGOAS

Nesta semana, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) se reuniu com o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, para tratar dos projetos previstos para Três Lagoas.

De acordo com o prefeito, o governo do Estado vai pavimentar a via de acesso ao Hospital Regional, que está em construção em Três Lagoas, bem como ruas do bairro JK, Vila Nova e Jardim Alvorada. Obras de drenagem também estão previstas nestas regiões.

A via de acesso ao hospital regional fica às margens da rodovia BR-158, onde uma rotatória também será construída.

MS - 320

Ainda durante reunião com o secretário estadual de Governo, o prefeito anunciou que o governo estadual vai autoriza a contratação de uma empresa para a elaboração do projeto para a pavimentação de 95 quilômetros da rodovia MS-320, no trecho entre Paraíso das Águas e Três Lagoas.

O trecho que deve ser pavimentado é da região do Vera Cruz, até as proximidades da BR-158, rodovia de acesso ao rio Sucuriú. A pavimentação do trecho é reivindicação antiga de produtores rurais, e será importante para o escoamento da produção, principalmente das fábricas de celulose de Três Lagoas.

MAIS OBRAS

Guerreiro também assinou, em Campo Grande, convênio com a Caixa Econômica Federal que garantirá R$ 2,4 milhões para obras de drenagem e asfalto.

Os recursos saíram de emendas orçamentárias da senadora Simone Tebet (MDB), no valor de R$ 1,4 milhão; do ex-senador Waldemir Moka (MDB), de R$ 519 mil, e do ex-deputado federal Luiz Henrique Mandeta (DEM), atual ministro da Saúde, de R$ 410 mil, além de contrapartida do município.