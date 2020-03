INVESTIMENTOS Governo lança pacote de obras de R$ 4,2 bi beneficiando 79 municípios Pacote de obras foi elaborado a partir de reivindicações dos prefeitos, lideranças e representantes da sociedade civil organizada

7 MAR 2020 - 07h:30 Por Ana Cristina Santos

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), lançou nesta sexta-feira (6) um pacote de obras de R$ 4,2 bilhões para as 79 cidades do Estado. A cerimônia de lançamento foi no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande, com a presença de prefeitos, deputados, vereadores e lideranças municipais e estaduais.

O pacote foi elaborado a partir das reivindicações dos prefeitos, vereadores e lideranças, durante o programa Governo Presente, que percorreu todas as regiões do Estado ouvindo as principais demandas. Antes, o governo ouviu os moradores durante encontros nos municípios para a elaboração do Plano Plurianual.

Realizado entre os meses de setembro e novembro de 2019, o Governo Presente mapeou cerca de mil demandas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul nas áreas de saúde, educação, segurança pública e, em especial, infraestrutura.

O projeto percorreu as cidades de Três Lagoas, Rio Verde de Mato Grosso, Aquidauana, Campo Grande, Naviraí e Dourados ouvindo gestores municipais, lideranças públicas e representantes da sociedade civil organizada. Além disso, as obras lançadas fazem parte do planejamento do governo. Os R$ 4,2 bilhões serão investidos durante o triênio 2020/2022.

Só no setor da infraestrutura serão aplicados R$ 1,8 bilhão, sendo: R$ 1,2 bilhão para implantação de rodovias – 1 mil quilômetros de pavimento novo; R$ 310 milhões para obras de infraestrutura urbana, executadas dentro das cidades – pavimentação, drenagem e recapeamento; R$ 200 milhões para implantação e restauração de rodovias (revestimento primário/cascalhamento e recapeamento) – 950 quilômetros; R$ 90 milhões para substituições de pontes de madeira por pontes de concreto – 142 pontes novas.

TRÊS LAGOAS

O pacote prevê investimentos importantes para Três Lagoas. O governo do Estado vai construir e pavimentar uma via de acesso ao Hospital Regional, que está em construção em Três Lagoas. A via será paralela a BR-158, no trecho próximo a rotatória que dá acesso ao aeroporto, até o hospital. Além de asfalto, o acesso terá drenagem e iluminação pública. A obra foi orçada em R$ 7 milhões.

Além dessa obra, em Três Lagoas o governo vai investir também na pavimentação e drenagem de ruas dos bairros JK, Vila Nova e Jardim Alvorada.

Azambuja ressaltou ainda que, em Três Lagoas, o governo entregará neste semestre o hospital regional, equipado.

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), participou do evento e destacou que essas obras são importantes para Três Lagoas, ressaltando que o governo sempre foi parceiro do município.

Ainda para a região da Costa Leste, Azambuja anunciou ainda, investimentos em rodovias, construção de pontes de concretos, além da instalação de ramais de gás natural.