EFEITO COVID-19 Governo mantém barreira sanitária na divisa de Três Lagoas Barreira consiste na abordagem e orientação dos condutores sobre o coronavírus

2 ABR 2020 - 08h:51 Por Ana Cristina Santos

Começou nesta quarta-feira (2) o funcionamento das barreiras sanitárias nos municípios de Bataguassu, Mundo Novo e Três Lagoas. A ação visa conter a pandemia do novo coronavírus.

Em Três Lagoas, a ação está sendo realizada no Posto Fiscal, no início da BR-262 na divisa com Castilho, no Estado de São Paulo.

A barreira consiste na abordagem e orientação dos condutores e ocupantes de veículos que estão entrando no município e identificação de possíveis sintomas relacionados ao Coronavírus.

O trabalho tem o apoio das equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ), SEST/SENAT e IAGRO.

Sem prazo definido para terminar, os condutores que chegarem em Três Lagoas recebem material informativo, noções de higienização e, caso haja alguma suspeita de gripe, máscaras. Além disso, são orientados a procurarem as unidades de saúde.