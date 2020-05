EFEITO COVID-19 Governo prorroga decreto e aulas presenciais seguem suspensas Mesmo com o término das férias de julho, aulas presenciais não serão retomadas

15 MAI 2020 - 09h:01 Por Ana Cristina Santos

Novo decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (15), prorroga a suspensão das aulas presenciais nas escolas estaduais em Mato Grosso do Sul até 30 de junho, devido a pandemia da Covid-19.

As férias escolares de julho, que foram antecipadas para maio, encerram na segunda-feira (18). No entanto, as aulas presenciais não serão retomadas na terça-feira (19). As atividades continuarão remotas em todas as escolas estaduais de Mato Grosso do Sul.

A Prefeitura de Três Lagoas também antecipou as férias de julho para maio, e deverá seguir o governo do Estado e manter as aulas presenciais suspensas até 30 de junho.