EFEITO COVID-19 Governo prorroga suspensão de aulas presenciais para setembro Aulas nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul seguem remotas

27 JUL 2020 - 17h:48 Por Ana Cristina Santos

O Governo de Mato Grosso do Sul prorrogou mais uma vez a volta das aulas presenciais nas escolas estaduais. Desta vez, de acordo com a secretária estadual de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta, para o dia 8 de setembro.

O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (27), duramente live da Secretaria de Educação. A secretária disse que Mato Grosso enfrenta o pico da Covid-19, por isso, este ainda não é momento das aulas presenciais serem retomadas. O decreto com a suspensão das aulas presenciais será publicado no Diário Oficial do Estado de amanhã.

A secretária esclareceu que o ano letivo será mantido. “Não perderemos o ano letivo”, destacou, ressaltando que o ano letivo será sim prejudicado, mas solicitou que os alunos e os pais que “não abandonem a escola”.

Desde março deste ano, as aulas passaram a ser remotas nas escolas estaduais e municipais de Mato Grosso do Sul, bem como nas unidades privadas.