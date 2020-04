EXCLUSIVA Governo quer salvar vidas e reduzir impacto econômico Azambuja cobra agilidade do governo federal nas medidas de apoio aos Estados

4 ABR 2020 - 07h:30 Por Guilherme Filho

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) anunciou em entrevista exclusiva à rádio CBN Campo Grande, ao anunciar a prorrogação da suspensão das aulas até 3 de maio, o empenho do governo em dar prioridade ao combate à pandemia provocada pelo novo corona vírus sem se descuidar do abastecimento e da manutenção de empregos, apoiando os setores mais vulneráveis da população, aumentando inclusive para R$ 240 o Vale Renda pago no Estado e pediu mais agilidade por parte do Governo federal na definição e liberação de recursos para os Estados.

Sobre a retomada da economia, Reinaldo disse que isso deve acontecer mais adiante. “Prejuízo, nesta hora, todos estão tendo. Mas prejuízo a gente recupera. Vidas não”, disse ele. Lembrou por exemplo que o Estado também está perdendo arrecadação. Com a retenção das atividades da economia, o consumo de combustível caiu em 60%, com impacto em todas as atividades.

Reinaldo admitiu estar conversando, no entanto, com representantes dos vários setores para avaliar medidas que possam ser adotadas de forma a permitir a atividade econômica sem colocar vidas em risco. Com o governo federal também está mantendo contatos visando garantir apoio de entidades para os Estados e municípios, em busca inclusive que o governo federal regulamente as medidas que anunciou para que os Estados possam respirar.

É preciso rapidez. O governo não pode ficar enroscado na burocracia, reclamou ele pedindo que o governo federal autorize os estados a tomar recursos para fazer pagamento de salários e fornecedores. Se houver isso o Estado poderá evitar problemas econômicos mais graves.

Outras medidas devem ser tomadas na semana que vem. Reinaldo revelou por exemplo que está analisando vários pedidos de suspensão e adiamento do pagamento de impostos. “Temos que analisar com cuidado pois o Estado também não pode ficar sem recursos para cumprir suas obrigações”.