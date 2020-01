'SALGADO' Governo reajusta imposto e gasolina deve ficar R$ 0,22 mais cara em Três Lagoas Alíquota do ICMS saltará de 25% para 30% no valor da gasolina para o consumidor final

29 JAN 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

A gasolina em Três Lagoas vai ficar mais cara a partir de fevereiro. A previsão é que o litro fique R$ 0,22 mais caro em Mato Grosso do Sul devido aos reajustes, puxados pelo aumento da carga tributária. A alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) vai saltar de 25% para 30%. Por outro lado, existe a expectativa que o etanol fique mais barato com a redução de 25% para 20% do mesmo imposto.

Nos postos de combustíveis de Três Lagoas, a resposta dos motoristas é unânime: está tudo ficando cada dia mais caro. "Tudo sobe. Energia, carne, aluguel e, agora, a gasolina. Mais essa...", aponta o montador de mecânico Kleber dos Santos.

A manicure, Jéssica Alves, concorda. "Infelizmente não temos outra opção. Três Lagoas é uma cidade muito quente e é quase impossível trabalhar de bicicleta. Preciso do carro", declara.

O aumento do etanol ainda pode ter puxado o valor da gasolina, que mesmo com a queda do preço nas refinarias, anunciado pela Petrobras, nos últimos 15 dias, avançou nas bombas.

Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), o preço do litro do etanol tem subido mês a mês em Três Lagoas. O preço médio do litro do etanol em outubro era R$ 3,62. Em novembro, ficou R$ 0,04 mais caro. Em dezembro, o combustível chegou a R$ 3,80. E agora, nesta semana, o preço médio do etanol é o mais caro na comparação: chega a R$ 3,94.

O litro da gasolina continua na frente em relação ao etanol. O preço médio é vendido a R$ 4,59 para o consumidor final.