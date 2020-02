INVESTIMENTO Governo vai investir R$ 6 milhões em sede própria do Detran Prefeitura de Três Lagoas terá que doar uma área ao Estado para construção de prédio

11 FEV 2020 - 08h:40 Por Ana Cristina Santos

O governo do Estado vai construir a sede própria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS), em Três Lagoas. Para isso, já reservou R$ 6 milhões. O anúncio foi feito pelo o diretor-presidente do Detran, Luiz Rocha, que se reuniu nesta segunda-feira (11), com o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB), e com o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB) para tratar do assunto.

Para a construção, a Prefeitura de Três Lagoas terá que doar uma área ao Estado. A expectativa é que as obras iniciem ainda este ano.

A prefeitura ainda não divulgou a área disponível para a construção da nova sede do Detran, mas no ano passado, Guerreiro disse que tinha a intenção em construir o prédio do órgão no terreno que estava reservado para a instalação de uma cervejaria que desistiu de instalar no município.

As novas instalações do Detran vão abrigar um pátio para veículos apreendidos, pista para treinos e provas práticas, e toda a parte administrativa da agência. Atualmente, o prédio do Detran funciona no Jardim Morumbi, e já não tem as mínimas condições de atender a demanda de veículos da cidade. A frota do município é de 87 mil veículos.

No início do ano, o Detran alugou um espaço no shopping de Três Lagoas para fazer o atendimento.