Grávida de sete meses é agredida pelo namorado A briga teria começado por causa de um carregador de celular

3 JAN 2020 - 08h:22 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 22 anos, no sétimo mês de gestação foi segura pelo pescoço e agredida com tapas no rosto pelo namorado, um homem de 24 anos, no inicio da noite desta quinta-feira (2) no bairro Residencial Quinta da Lagoas, zona Leste de Três Lagoas.

A mulher contou aos policiais militares que a discussão começou por causa de um carregador de celular, o rapaz teria acusado a mulher de ter quebrado o carregador, dando início a briga.

No boletim de ocorrência a mulher contou que após ser expulsa de casa pelo companheiro, ela foi até o guarda-roupas e começou a retirar as roupas do namorado, durante a retirada das roupas a mulher acabou rasgando uma camisa do homem que a segurou pelo pescoço e desferiu vários tapas no rosto.

Após as agressões a Polícia Militar foi chamada e levou o casal para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e o rapaz de 24 anos recebeu voz de prisão em flagrante por lesão corporal (violência doméstica).