VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Grávida é espancada por namorado em via pública Agressor fugiu antes da chegada da Polícia Militar

20 AGO 2020 - 22h:51 Por Alfredo Neto

Uma mulher de 25 anos, grávida com cinco meses de gestação foi agredida pelo namorado às 22h e 45 minutos desta quinta-feira (20) na avenida Clodoaldo Garcia, esquina com a rua Marcondes Garcia Leal, no bairro Parque São Carlos, zona Sul de Três Lagoas.

Populares ligaram para a PM ao ver a mulher sendo agredida pelo homem, o agressor chutava e socava a mulher sem nenhum tipo de piedade segundo o relato das testemunhas. A vítima sofreu escoriações nos braços, pernas, rosto e barriga além de reclamar de dores na barriga, local onde mais recebeu agressões.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e levou a vítima das agressões para o Hospital Auxiliadora, para uma avaliação médica com um obstetra. Após informações anônimas sobre as características do agressor, os militares foram em locais onde seria possível encontrar o autor da violência doméstica.