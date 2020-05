SAúDE Gestantes devem redobrar cuidados contra a Covid-19 e obstetra alerta sobre amamentação Muitas grávidas têm dúvidas quanto ao parto e a possibilidade de transmissão do vírus para o bebê

11 MAI 2020 - 16h:29 Por Kelly Martins

As grávidas e puérperas estão no grupo de risco da Covid-19. Os cuidados que elas devem ter para evitar o contágio da doença devem ser redobrados no dia a dia. Porém, muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre a transmissão do vírus para o bebê, principalmente, quanto à amamentação.

A ginecologista e obstetra, Larissa Zucca, explica que as gestantes devem manter o isolamento social, evitando aglomerações, seja no trabalho e até mesmo em casa. É importante ainda evitar sair de forma desnecessária. Além disso, o uso de máscara e a higiene das mãos são indispensáveis.

Ela pontua ainda sobre o parto. “A pandemia não inviabiliza a realização dos partos normais. A recomendação é para que se opte por essa via de parto por resultar em menor tempo de internação da paciente e ainda por receber alta mais rapidamente do que a cesárea. Evita ainda o contato entre a paciente com profissionais da saúde”, considerou.

Confira a reportagem abaixo: