SOLIDARIEDADE Grupo organiza corrida de 5km em prol da Apae e percurso será feito em esteiras Inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet; valor arrecadado será revertido em cestas básicas

20 MAI 2020 - 11h:00 Por Tatiane Simon

A pandemia do novo coronavírus tem mudado a rotina de muita gente. Até no esporte a covid-19 está impactando, especialmente, para os corredores de rua, que tiveram que trocar o asfalto pela esteira. Com a mesma motivação de sempre, para praticar o esporte, um grupo de corredores amadores de Três Lagoas teve a ideia de unir o esporte e a solidariedade em prol das crianças atendidas pela Apae da cidade.

A campanha é promover uma corrida de 5 quilômetros e reverter o valor das inscrições em cestas básicas para a instituição. A corrida, tradicionalmente feita nas ruas da cidade, será em esteiras. Para isso cinco academias privadas de Três Lagoas aceitaram fazer parte do evento. A expectativa é arrecadar até 150 cestas básicas

De acordo com Agenildo Santana, presidente do grupo Sub4Runners, cada academia oferece 40 vagas e, ao todo, podem participar até 200 corredores. “O formato é estratégico. O corredor ar fazer a inscrição escolhe qual academia quer realizar a corrida e também escolhe o horário que preferir entre as 8h e às 11h. E pronto! Também deve levar a própria garrafinha de água e toalha e estar de máscara”, informa.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pela internet. O custo é de R$ 35. A corrida será no sábado dia 6 de junho. Quem não quiser correr, pode colaborar somente com a doação do valor da inscrição.

