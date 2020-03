EFEITO CORONA Grupo RCN altera datas de palestras com nomes nacionais Orientação das autoridades de saúde é evitar aglomerações e contribuir para conter vírus

23 MAR 2020 - 11h:23 Por Valdecir Cremon

Não vamos ignorar nossa grande responsabilidade social, como um grupo de comunicação de quem o público aguarda informação precisa e responsável.

A declaração do diretor-presidente do Grupo RCN de Comunicação, Rosário Congro Neto, abre um memorando sobre alterações na série de palestras “RCN em Ação”, prevista para ser aberta dia 19 de maio com uma palestra da jornalista e comentarista de política da TV Globo, Andréia Sadi.

A decisão de alterar as datas de palestras considera orientação do Ministério da Saúde e de especialistas, que não recomendam a realização de eventos com mais de 100 pessoas. As aglomerações - dizem as autoridades - contribuem para a disseminação do novo coronavírus, causador da Covid-19, doença que já matou milhares de pessoas em todo o mundo, neste ano.

Além da palestra de Andréia Sadi, o Grupo RCN também deixa de fixar datas para as outras duas, previstas para os meses de agosto e novembro, com Eugênio Mussak e Carlos Alberto Júlio, respectivamente.

Em Campo Grande, as palestras afetadas são do procurador da República, Deltan Dalagnol; do ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, Eugênio Mussak e Rui Shiozawa, CEO do Great Place Work Brazil.

A série de palestras permanece na grade de eventos de 2020 e terão as datas divulgadas em breve.

O diretor executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, disse que as alterações também consideram a indefinição que cerca a pandemia. “Não se sabe até quando o Brasil e o mundo enfrentarão esta pandemia. Por isso, é temerário marcar novas datas. Tão importante quanto é não termos ambiente, clima para discutir nada além da prevenção que todos devemos ter contra essa doença. Essa é uma obrigação de todos, e nós, como grupo de comunicação, não vamos negligenciar nosso papel de participar e incentivar a prevenção contra a doença”, disse.