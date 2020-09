ACIDENTES Grupo RCN cria campanha para diminuir vítimas de trânsito Semana Nacional do Trânsito acontece entre os dias 18 e 25 deste mês

6 SET 2020 - 13h:00 Por Beatriz Rodas

Eram 15h da tarde de domingo e Anderson Olmos pilotava sua moto em uma rua preferencial, com destino a um compromisso profissional. Em um cruzamento, um carro em alta velocidade, que não parou ou brecou em sua parada obrigatória, o atropelou. Anderson sofreu grave politraumatismo nas regiões do tórax, membros superiores e inferiores.

Na manhã do dia seguinte, Olmos faleceu.

Esta é uma história real, recente, e se você acompanha regularmente a programação da Cultura FM 106.5 e da TVC HD Canal 13.1, sabe quem é o Anderson. Ele era editor da TVC e fez parte da família Grupo RCN de Comunicação durante nove anos. Sua partida deixou esposa, dois filhos pequenos, família e amigos. E na história do trânsito existem inúmeros outros “Andersons”.

PREVENÇÃO

Em maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito. O projeto tinha o intuito reduzir as mortes no trânsito em todo o mundo. O Brasil se comprometeu a diminuir em 50% o número de óbitos até 2020.

Hoje, nove anos depois, os dados apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que o número tem, de fato, diminuído. Mas a meta estabelecida está longe de ser alcançada.

TRÊS LAGOAS

No último levantamento do portal JPNews, o mês de agosto contabilizou três mortes e 53 acidentes de trânsito em Três Lagoas – apenas em um mês, em uma cidade de 123 mil habitantes.

Como apontam os números, o que era para proporcionar segurança, tem sido sinônimo de risco de vida às pessoas.

SETEMBRO

Do dia 18 ao dia 25 acontece a Semana Nacional do Trânsito, o Grupo RCN estará colocando no ar uma campanha especial de conscientização e combate aos acidentes de trânsito.

A campanha tem o intuito de fazer com que se perceba como é fundamental que todos façam sua parte para contribuir com um trânsito mais seguro e com menores números de acidentes e vítimas. O material será distribuído nos veículos de comunicação do Grupo: Cultura FM 106.5, Band 93.3 FM, indoors, RCN LED, Portal JPNews, TVC e redes sociais; para que a mensagem chegue para todos. Nós vamos juntos evitar que surjam outros “Andersons”.