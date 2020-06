TRêS LAGOAS Grupo RCN e parceiros distribuem agasalhos e roupas para famílias carentes Doações foram entregues na manhã desta quarta-feira durante o Jornal TVC Agora

24 JUN 2020 - 12h:09 Por Ana Cristina Santos

Moradores do “Loteamento da Família” receberam na manhã desta quarta-feira (24) agasalhos e roupas, fruto de doações que ocorreram por meio da campanha ‘Aquecendo Corações’ 2020.

A campanha foi idealizada pelo Grupo RCN de Comunicação e parceiros, como a imobiliária Daterra Imóveis, a Ordem DeMolay, Rotaract, e lavanderia Lava&Leva, que lavou todas as peças doadas.

A entrega dos agasalhos ocorreu durante o programa TVC Agora da TVC HD- Canal 13.1. As famílias beneficiadas moram em uma área ocupada na saída de Três Lagoas para Brasilândia. Elas moram em barracos, e muitas tem várias crianças.

Segundo o líder do movimento, Erasmo Carlos, as famílias que moram no local são carentes e necessitam de todo tipo de ajuda. Ela agradeceu as doações.

Marcelo, Representante da Ordem DeMolay, e Hugo, do Rotaract, acompanharam as doações e destacaram a importância desse trabalho social de ajudar quem precisa.