RCN EM AÇÃO Grupo RCN é referência em transmissão multicanal Segunda edição do evento entrevista Maílson da Nóbrega dia 25, terça

23 AGO 2020 - 08h:00 Por Beatriz Rodas

Você liga a TV e a entrevista está sendo transmitida pela TVC HD Canal 13.1. Acessa o YouTube, e a mesma programação pode ser assistida ao vivo pelo canal da TVC Canal 13. Sai de casa e, no carro, consegue ouvir tudo pelo rádio. Navega pelas redes sociais e o que está lá? A mesma programação. Este conteúdo multiplataforma é chamado de omnichannel. Traduzido para o português, é como se todos os canais fossem unificados para transmitir um conteúdo simultaneamente.

Ao pé da letra, omnichannel é uma estratégia de uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação com o objetivo de estreitar a relação entre online e offline. Se você é ouvinte e espectador fiel dos canais do Grupo RCN, com certeza se lembrou de programações que são omnichannel.

Como o caso do RCN em Ação Live 2020, em poucos dias já acontece a segunda edição, com o economista e ex-ministro da Fazenda do governo Sarney, Maílson da Nóbrega.

Apesar de ser feito à distância e remotamente devido às medidas de prevenção da Covid-19, o evento é omnichannel, transmitido ao vivo pelos canais do Grupo RCN de Comunicação: Cultura FM 106.5, TVC HD Canal 13.1, CBN 93.7 Campo Grande, e pelas redes sociais de todos estes veículos.

O EVENTO

A segunda edição do RCN Live em Ação 2020 está mais próxima do que pensamos: Dia 25 de agosto, próxima terça-feira, às 18h, é praticamente amanhã.

Maílson da Nóbrega dará uma palestra sobre o cenário econômico do Mato Grosso do Sul e suas projeções, mediada pelo jornalista da CBN Campo Grande, Ginez Cesar.

A primeira palestra deste ano foi transmitida ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

Além do ex-ministro, convidados e parceiros do Grupo RCN e Rádio CBN participam da Live e fazem perguntas diretamente ao palestrante.