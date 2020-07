EQUIPE Grupo RCN faz 6º Painel Comunicar com Marcelo Medeiros "Medeiros é um dos maiores estudiosos de Rádio do Brasil", conta Fernando Moraes

25 JUL 2020 - 07h:00 Por Beatriz Rodas

Desde o início de 2020, o Grupo RCN promove um ciclo de palestras internas, online, via Zoom Meetings, com os colaboradores de todas as praças e palestrantes de diferentes áreas de formação e atuação: o Painel Comunicar.

A 6ª edição do Painel foi feita na última terça-feira (21), com Marcelo Medeiros, bacharel em jornalismo pela University Of Central Florida (UCF).

Segundo Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo, “Medeiros é um dos maiores estudiosos de Rádio do Brasil; é gestor do segmento adulto-contemporâneo há muitos anos, colocou várias marcas de sucesso no ar. E a ideia de convida-lo foi, justamente, para provocar o fato de que, no mercado de hoje, nós precisamos revisitar todas as áreas dentro daquilo que trabalhamos”.

O principal conceito trabalhado por Medeiros no Painel foi a precisão; é preciso ser minucioso com detalhes no rádio, estar atento, ser preciso. Sempre essa temática.