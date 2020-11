APURAÇÃO Grupo RCN garante cobertura das eleições em todo o Estado Cobertura > Equipes do grupo RCN mobilizadas

8 NOV 2020 - 07h:00 Por Redação

O Grupo RCN de Comunicação está preparando uma cobertura das eleições deste ano que vai abranger todo o Estado, acompanhando o dia da eleição e a apuração em todos os municípios da Costa Leste, Campo Grande e as principais cidades de Mato Grosso do Sul, além de manter correspondente junto ao Tribunal Regional Eleitoral, em Brasília.

“Será a mais ampla cobertura que já fizemos, com a mobilização de profissionais nessas cidades e nas emissores e demais veículos do Grupo”, adianta o diretor do Grupo RCN Rosário Congro. Segundo ele, as cidades vivem um momento importante e decisivo e “vamos transmitir praticamente ao vivo ao longo de todo o dia, os fatos mais relevantes”. Entrevistas, reportagens sobre a votação e seus desdobramentos, além do acompanhamento online do processo de apuração serão as principais características da cobertura.

O Grupo RCN vem acompanhando de perto o processo eleitoral desde o período de pré-campanha. “Todo nosso esforço de comunicação está voltado para o debate de propostas, a fim de contribuirmos para qualificar o voto dos nossos ouvintes, telespectadores e seguidores”, garante Rosário. Em todas as cidades onde o grupo atua foram realizadas rodadas de entrevistas, além de uma cobertura sistemática dos fatos mais relevantes do processo eleitoral, como as polêmicas mais relevantes, os pedidos de impugnação de candidaturas e os preparativos para a eleição, entre outros assuntos.

Além do Jornal do Povo e do o site JPNews, participam da cobertura as rádios Cultura FM Paranaíba, Cultura FM Aparecida do Taboado, Cultura FM Três Lagoas, Band FM Três Lagoas, Rádio CBN Campo Grande e TVC HD Canal 13.1 de Três Lagoas. Cerca de 80 profissionais, entre jornalistas, técnicos e produtores estarão mobilizados em pelo menos 9 cidades de Mato Grosso do Sul.