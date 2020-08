MELHORIAS Grupo RCN implanta estação de energia solar na base de transmissores Manutenção técnica deixou rádios e a TVC fora do ar nesta segunda (17)

17 AGO 2020 - 11h:00 Por Redação

Visando melhorias na rede de transmissão das rádios e da programação pela TVC-Canal 13.1 HD, o Grupo RCN de Comunicação está implantando uma estação de energia solar na base dos transmissores. O intuito é proporcionar melhorias para os ouvintes e telespectadores, em Três Lagoas, e em cidades vizinhas. Por conta da manutenção, as rádios Band FM 93,3 e Cultura FM 106,5, assim como a TVC, ficaram fora do ar, na manhã desta segunda-feira (17). A programação deverá voltar à normalidade já no final da manhã de hoje.

Trata-se de mais uma melhoria na rede de energia. O Grupo RCN adquiriu um transformador e, dessa forma, a concessionária de energia elétrica poderá potencializar ainda mais a rede. É instalado um transformador de 45 Kva que, junto à instalação de um novo padrão de energia, será a interface com a rede de energia solar. A previsão é de que em 60 dias inicie a operação. Essa ação é uma medida preparatória.

O Grupo RCN busca a utilização da energia solar, como uma opção para garantir geração de energia limpa e sustentável.