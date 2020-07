ELEIÇÕES 2020 Grupo RCN inicia série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas Datas e horários das participações serão informadas pelas redes sociais e veículos de comunicação do Grupo

18 JUL 2020 - 09h:00 Por Ana Cristina Santos

O Grupo RCN de Comunicação dará início na próxima semana a uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas, Paranaíba, Aparecida do Taboado e Campo Grande. As entrevistas serão nos programas de rádio, no caso de Três Lagoas pela TVC também, e pelas redes sociais. Depois serão publicadas também no portal JPNews e no Jornal do Povo.

Os pré-candidatos serão informados da data e horário que cada um fará sua participação. A intenção é informar quais são os possíveis postulantes ao cargo de chefe do poder executivo municipal nestes municípios em que o Grupo RCN se faz presente com seus veículos de comunicação. Além disso, os eleitores já poderão ir conhecendo as propostas e ideias dos pré-candidatos.

Vários nomes já foram lançados como pré-candidatos, mas a confirmação das candidaturas só serão confirmadas após as convenções partidárias que poderão ocorrer de 31 de agosto a 16 de setembro. O primeiro turno das eleições será dia 15 de novembro, e o segundo, no caso de Campo Grande, em 30 do mesmo mês.

TRÊS LAGOAS

Em Três Lagoas, até agora, seis pessoas já se lançaram pré-candidatas. O PSDB terá o atual prefeito Ângelo Guerreiro tentando a reeleição. O PT decidiu lançar o jovem Reynold Duarte, o PSL o tenente coronel da Polícia Militar, Ênio de Souza, o Republicanos, o auditor fiscal da Secretaria de Fazenda, Fabrício Venturoli, o Solidariedade, o jornalista Sebastião Neto, e o PL, o vereador Renée Venâncio.