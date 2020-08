NOTA PESAR Grupo RCN lamenta morte de editor de imagem em Três Lagoas Anderson Olmos trabalhava no Grupo RCN de Comunicação desde 2011

31 AGO 2020 - 11h:02 Por Redação

O técnico Anderson Olmos de Castro, de 39 anos, colaborador do Grupo RCN de Comunicação, morreu nesta segunda-feira (31), em Três Lagoas. Olmos era o responsável pelo Departamento de Edição do Grupo há nove anos e sofreu um grave acidente de trânsito na tarde de domingo (30). Ele pilotava uma motocicleta quando foi atropelado por um carro, que invadiu a preferencial, no cruzamento das ruas Alfredo Justino e João Silva.

Anderson sofreu politraumatismo e chegou a ser levado para o Hospital Auxiliadora, onde ficou internado. Mas, não resistiu e faleceu na manhã desta segunda-feira. O Grupo RCN lamenta o falecimento e presta apoio à família.

Olmos era um dos funcionários mais antigos da empresa e acompanhou todo o processo de evolução tecnológica da TV Canal-13.1 e a transição da analógica para a digital. Assim como às rádios Cultura FM 106,5 MHz e Band FM 93,5 MHz. Ele era técnico em elétrica, assumiu funções de editor, videografista e arte finalista. Com o olhar sempre atento às imagens e com o coração carregado de alegria, Anderson sempre contagiou a todos.

Ele deixa esposa e dois filhos. Também boas lembranças e o agradecimento do Grupo RCN de Comunicação. Ainda não há informações sobre o horário do velório e enterro.