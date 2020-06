NOVO NORMAL Grupo RCN promove debates sobre caminhos do futuro depois da crise No mercado, nas empresas e na vida, muita coisa muda e é importante conhecer e escolher os melhores caminhos

28 JUN 2020 - 15h:00 Por Guilherme Filho

A nova realidade, que está sendo construída agora em função da pandemia da Covid-19 e dos efeitos em todos os setores e as perspectivas sociais e econômicas que vão fazer com que o novo normal se estabeleça tão logo exigem informação de qualidade e análise da realidade para orientar as decisões futuras. A crise traz consigo um conjunto de oportunidades e, para discutir os diferentes aspectos desse futuro imediato, o Grupo RCNde Comunicação, em Três Lagoas, Paranaíba e Aparecidade do Taboado junto com a CBN Campo Grande lançam projetos de conferências virtuais com ex-ministros, professores e especialistas em marcado e relações humanas.

RCN Live em Ação e CBN Live em Ação, se complementam para trazer, pela internet e pelas redes sociais um amplo debate sobre todos os aspectos dessa grande mudança por que passa toda a sociedade. Ao longo de todo o segundo semestre, seis conferências vão abordar os mais diferentes aspectos da crise e das perspectivas, trazendo as grandes questões econômicas e sociais para a realidade regional.

A primeira delas, em 28 de julho, terá como protagonista o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, que vai tratar dos impactos sociais da pandemia da Covid-19, analisando os seus diferentes aspectos, tratando das medidas de enfrentamento mais recentes e das perspectivas de uma saída. Uma discussão mais profunda e esclarecedora, capaz de orientar decisões e dar ao assunto a dimensão realista essencial.

Em seguida, a 25 de agosto, outro ex-ministro, Mailson da Nóbrega, considerando toda a nova realidade, trata da análise e perspectivas do mercado e da economia em Mato Grosso do Sul em 2020, orientando empreendedores em geral sobre as tendências e melhores caminhos que se abrirão adiante. O ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, em 29 de setembro, aprofunda a discussão sobre o futuro, tratando especificamente do agronegócio, avaliando e apontando alternativas para o futuro dessa atividade no Estado.

Para tratar da gestão empresarial, dois outros especialistas participam do projeto. Eugênio Mussak, presidente da Sapiens Sapiens Desenvolvimento Integral, debate a importância da gestão nas organizações, a partir do patrimônio humano, em 20 de outubro. Novembro será a vez de Ruy Shiosawa, engenheiro de produção e CEO da Great Place to Work Brasil, que vai analisar o futuro das organizações. Depois da crise e da pandemia, os métodos e as práticas que vão orientar o novo normal.

Em dezembro, o ciclo de palestras virtuais será encerrado pelo professor e filósofo Mario Sérgio Cortella, que vai tratar dos efeitos humanos da crise e da pandemia, sob a perspectiva do futuro para a vida das pessoas. “Atitude e sentimento para o futuro” é o tema da sua palestra, marcada para 4 de dezembro.

Os projetos preveem a participação direta dos palestrantes que além do tema desenvolvido vão responder também alguns questionamentos de especialistas e dos participantes da live. “A contribuição que o Grupo RCN Comunicação e a CBN trazem com esse ciclo de palestras é a de discutir a realidade em perspectiva, procurando sempre o melhor caminho e a melhor decisão com base em especialistas de renome”, afirma o diretor executivo do Grupo RCN Estêvão Congro. Segundo ele, a decisão de manter os projetos com um novo formato, resgata o compromisso do Grupo em promover sempre o debate qualificado e adaptar-se aos novos tempos. “Não abrimos mão de nosso protagonismo no novo normal”, concluiu