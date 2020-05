MÃE GUERREIRA Grupo RCN sorteia dez cestas de café-da-manhã para mães participantes MÃE GUERREIRA: Sorteia cestas de café para mães

16 MAI 2020 - 07h:15 Por Beatriz Rodas

Quem acredita que maio é o mês das noivas, tá enganado! Pode até ser também, mas a verdade é que maio é um mês inteiro dedicado às mães. E o Grupo RCN não ficou de fora, nem deixou as nossas mães ficarem sem presente – aquelas que estão sempre ligadas com a gente pela Band 93 FM, Cultura FM e TVC HD, que são veículos do Grupo RCN.

Por isso teve sorteio. E não foi só um! O Grupo organizou a promoção “Mãe Guerreira”, que sorteou dez cestas de café-da-manhã, para homenagear as mães que lutam todos os dias com amor, carinho, sabedoria, força e tudo de melhor que têm a oferecer. Durante as duas primeiras semanas do mês de maio a promoção ficou no ar pela página da Cultura FM e TVC HD, e também da Band 93 FM, no Facebook; e para participar era bem simples: bastava comentar por que sua mãe é uma guerreira, e colocar a hashtag escrito “cesta” junto ao nome do programa onde você viu o anúncio da promoção – por exemplo, #cestaacasaésua. Podiam participar quantas vezes quisessem. Tivemos participantes que co13, Facebook da Cultura FM e TVC HD, pela rádio Cultura FM 106,5 e pela TVC HD Canal 13.1 também.

PREMIAÇÃO

E com todo o cuidado e a prevenção, ainda pudemos conhecer algumas mães sorteadas. Os ganhadores vieram até à sede do Grupo RCN buscar seus prêmios, e alguns deles eram as próprias mães. Acreditamos que o intuito de realizar promoções e sorteios, além de poder premiar de uma forma justa, é estar cada vez mais próximo de quem está sempre conosco. O Grupo RCN é um grupo de Comunicação, e seu objetivo é sempre comunicar-se de forma direta com quem está com a gente. Desta vez foi a promoção Mãe Guerreira. Tem algum palpite para os próximos? Até a próxima!