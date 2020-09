#DUZENTÃONAMÃO Grupo RCN vai sortear R$ 200 reais toda semana Com nova nota de R$ 200, Band, Cultura e TVC vão sortear dinheiro

20 SET 2020 - 09h:00 Por Beatriz Rodas

O Banco Central apresentou no início de setembro, dia 2, a nova cédula de R$ 200, que começou a circular no mesmo dia.

O animal escolhido para estampar a nota foi o lobo-guará. De acordo com o banco, a previsão é que até o fim do ano sejam produzidas 450 milhões de unidades da nota, equivalente a R$ 90 bilhões. O BC gastará R$ 113,8 milhões a mais do que o previsto no orçamento anual para a produção das novas notas.

Além do reboliço que a novidade gerou no início do mês, a questão é: só algumas notinhas destes R$ 90 bilhões totais no nosso bolso já estava de bom tamanho, não é? Pensando assim, nasceu a promoção Duzentão na Mão.

“Os veículos do Grupo RCN de Comunicação estão sempre premiando com presentes que façam a diferença na vida dos seus ouvintes, espectadores e leitores; desta vez, com o lançamento da nova nota de R$ 200 reais, e junto com o momento de retomada dos negócios do país, resolvemos presentear os nossos ouvintes e telespectadores com R$ 200 reais toda semana”, explica Fernando Moraes, coordenador artístico do Grupo.

Os sorteios serão feitos todas as sextas, durante a programação da Band 93.3 FM, da Cultura FM 106.5 e da TVC HD Canal 13.1. Os prêmios serão sorteados nos principais programas dos canais.

Para participar basta ser ouvinte ou espectador dos canais do Grupo RCN e mandar #Duzentão para o WhatsApp (67) 3509 7500 e seguir as instruções que aparecerão logo em seguida.