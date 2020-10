TRêS LAGOAS Grupo Sub 4 Runners distribui alimentos para os mais necessitados Ação social foi realizada por grupo de corrida de Três Lagoas

6 OUT 2020 - 14h:20 Por Ana Cristina Santos

Neste final de semana a equipe de corredores de Três Lagoas Sub 4 Runners concluiu uma ação social, iniciada em agosto, com a arrecadação de alimentos para a distribuir as pessoas mais necessitadas da cidade.

De acordo com o fundador do grupo, Agenildo Donizete, a ação foi concluída com sucesso, permitindo a distribuição de 200 marmitex as famílias que residem em uma área ocupada na saída de Três Lagoas para Brasilândia, bem como aos moradores de rua que ficam na Lagoa Maior e na praça da rodoviária.

Além de ajudar os que necessitam, Agenildo destacou que a ação foi importante para as pessoas que fazem parte do grupo.