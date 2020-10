TRêS LAGOAS Grupo Sub4 Runners realizará o 1º Desafio da Cascalheira Essa será a primeira corrida a ser realizada em Três Lagoas após a pandemia da Covid-19

27 OUT 2020 - 17h:21 Por Ana Cristina Santos

O grupo Sub4 Runners vai realizar o primeiro desafio 4x4 Trail Run, na Cascalheira, em Três Lagoas. Serão oito quilômetros de revezamento a cada dois quilômetros.

O 1º Desafio da Cascalheira, de acordo com o presidente do grupo, Agenildo Donizete, vai acontecer dia 6 de dezembro, e visa arrecadar recursos para ajudar uma criança que passou por uma cirurgia e necessita de medicação com custo muito elevado.

Segundo Agenildo, em razão da pandemia da Covid-19 o número de participantes será limitado a 200 pessoas, evitando assim aglomerações. O grupo conseguiu autorização da Vigilância Sanitária para a realização do evento. Normas de segurança serão adotadas, segundo Agenildo.

Veja reportagem na integra