PROTETORAS Grupo vende rifa para tratar animais abandonados Interessados em adoção ou em ajudar a associação devem entrar na fanpage

15 FEV 2020 - 08h:20 Por Steffany Pincela

Para ajudar cães e gatos abandonados e que foram resgatados das ruas, o grupo “Protetoras Três Lagoas” está promovendo, uma “rifa solidária”. A diretora do grupo, Rosilene Miole, explica que a ação é para angariar fundos para tratamentos de cães e gatos que estão doentes, como também para a castração dos animais.

“Todo o dinheiro será revertido para custear exames, medicamentos, despesas nas clínicas veterinárias, intervenções cirúrgicas, ração, material de limpeza, e atender as necessidades dos animais que foram abandonados”, ressaltou a diretora.

Rosilene ainda conta que recentemente, o grupo resgatou um cão, vítima de atropelamento, e que ele se encontra em estado grave. “A Belinha, foi encontrada após um atropelamento. Ela quebrou o fêmur e o úmero e precisa de uma cirurgia mais especializada”, explicou.

A rifa, no valor de R$ 5 tem prêmios como uma bicicleta aro 26 de 18 marchas, um óculos de sol e uma camiseta do grupo de corrida Kveiras. Rosilene diz ainda que o grupo está com vendas de calendários pelo valor de R$ 15.

Os pontos de venda da rifa e dos calendários são: Óticas Rever, Daterra Imóveis, Aliança Contabilidade, Clinica Monami e Clínica B e G Saúde Animal.

Interessados em adoção ou em ajudar a associação devem entrar na fanpagefacebook.com/protetoras.treslagoas/ e se inscrever.