COVID-19 Grupos se reúnem para partirdas clandestinas e fiscalização interdita 4 campos de futebol Decreto municipal não permite esportes de contato, como o futebol

20 JUL 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

Toque de recolher

"O toque de recolher existe para que haja um controle mais sobre locais de possível aglomeração noturna, festas, bares e outros locais que acabam sendo propícios para a propagação do vírus. É algo que precisa ser cumprido e vamos continuar fiscalizando para que a população entenda a necessidade", informa o promotor de justiça do Ministério Público Estadual, Moisés Casarotto, um dos integrantes do Comitê.

Nas abordagens do fim de semana, as equipes também fizeram o trabalho de conscientização sobre uso de máscara, álcool em gel e tiraram dúvidas sobre o funcionamento de outros estabelecimentos que também estão passando por fiscalização.

Entre os bairros percorridos na ação de sábado estão Centro, Jupiá, Vila Nova, Vila Alegre, Oiti, Acácias, Paranapungá, Interlagos, Santa Rita, Vila Piloto, Jardim Primaveril, Santa Luzia, Santos Dumont, Vila Carioca, Vila São João, Vila Nova, JK, Santa Terezinha, São Carlos e Parque das Mangueiras.