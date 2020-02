INFRAESTRUTURA Guerreiro anuncia obras de pavimentação e drenagem Obras de pavimentação e drenagem devem ser iniciadas em março

8 FEV 2020 - 08h:00 Por Ana Cristina Santos

A Prefeitura de Três Lagoas finaliza o processo de licitação para a contratação de empresa para executar obras de pavimentação asfáltica e drenagem em ruas de alguns bairros da cidade. A licitação foi aberta no ano passado, mas em novembro, foram suspensas após questionamentos das empresas. Um novo processo foi aberto e, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, em março as obras devem ser iniciadas.

De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), independente dos recursos que o município tenta contrair por meio de empréstimos, a prefeitura já tem disponível um montante em caixa para a pavimentação dessas obras de asfalto e drenagem.

Segundo o prefeito, um trecho da avenida Rosário Congro que é de terra, no bairro 5ª da Lagoa, terá asfalto, bem como outras ruas vizinhas. Os investimentos no 5ª da Lagoa somam mais de R$ 8 milhões.

Ainda de acordo com Guerreiro, neste pacote estão previstas também obras de pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Novo Aeroporto, Dourados, Alto da Boa Vista, Carandá, Jardim Dourados, Jardim Morumbi e Vila Nova, além de recapeamento de outras ruas.

Quanto aos financiamentos, o prefeito acredita que o empréstimo junto a Caixa Econômica Federal deve ser concretizado até março, e com o Banco CAF, até agosto. Esses recursos serão utilizados para grandes obras de drenagem e pavimentação, para resolver os problemas de alagamentos da cidade.

Nesta semana, o prefeito participou da primeira sessão do Legislativo, e apresentou as principais ações feitas em 2019 e das metas previstas para 2020.

Além de obras de asfalto, o prefeito destacou também que neste semestre serão inauguradas uma nova escola municipal, no valor de R$ 6,4 milhões, e de um Centro de Educação Infantil, de R$ 3,7 milhões, no bairro Novo Oeste.