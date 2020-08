ELEIÇÕES 2020 Guerreiro confirma pré-candidatura a prefeito de Três Lagoas Atual prefeito de Três Lagoas participou da série de entrevistas no Jornal RCN Notícias

27 AGO 2020 - 11h:21 Por Ana Cristina Santos

Encerrando a série de entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano, no Jornal RCN Notícias, o atual prefeito da cidade, Ângelo Guerreiro (PSDB), confirmou pela primeira vez que vai disputar à reeleição.

Guerreiro disse que é a primeira vez que fala sobre reeleição e confirma a pré-candidatura, pois, enquanto prefeito sempre esteve focando em cuidar da administração da cidade. Agora, no momento que antecede as eleições, e por ter sido convidado para participar da rodada de entrevistas, se pronunciou sobre o assunto.

Guerreiro disse que aceitou o convite do partido para disputar a reeleição, considerando o processo como natural. Além disso, destacou que a decisão foi tomada após ouvir a população que, de acordo com as pesquisas, em sua maioria, aprova sua administração.

O pré-candidato do PSDB disse que gostaria de concluir alguns projetos que foram planejados para a cidade. Destacou que está muito mais preparado para um segundo mandato, pois adquiriu experiência.