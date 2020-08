ENTREVISTA Guerreiro diz que está 3 vezes mais preparado para ser prefeito Atual prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, confirmou pré-candidatura a prefeito de Três Lagoas

29 AGO 2020 - 10h:05 Por Ana Cristina Santos

Encerrando a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano, no RCN Notícias da TVC e Cultura FM, o atual prefeito da cidade, Ângelo Guerreiro (PSDB), confirmou pela primeira vez que vai disputar à reeleição.

Guerreiro disse que é a primeira vez que falava sobre reeleição e confirmou a pré-candidatura. Enquanto prefeito, sempre esteve focado em cuidar da administração da cidade. Agora, no momento que antecede as eleições, e por ter sido convidado para participar da rodada de entrevistas, decidiu revelar a intenção de disputar a reeleição.

Guerreiro disse que aceitou o convite do partido para disputar a reeleição considerando o processo como natural. Além disso, destacou que a decisão foi tomada após ouvir a população que, de acordo com as pesquisas, em sua maioria, aprova a administração tucana.

O pré-candidato do PSDB disse que gostaria de concluir alguns projetos que foram planejados para a cidade.Para ele, muitas obras, ações, e melhorias foram feitas na cidade, mas que muitas questões necessitam de prazos, além de obedecer aos tramites burocráticos.

MAIS PREPARADO

Destacou que está “três vezes mais preparado” para um segundo mandato, pois adquiriu experiência. Guerreiro destacou que a atual administração conseguiu formar uma equipe técnica muito boa, e que, sob o seu comando, têm feito um trabalho muito bom em benefício da cidade. Se classificou como o piloto “dessa aeronave”, chamada prefeitura. “Tudo tem que passar por mim”, frisou.

Quanto ao orçamento de Três Lagoas, disse que tem administrado com muita responsabilidade. Apesar da receita de R$ 700 milhões, disse que R$ 299 milhões do montante vão para o custeio da folha de pagamento dos 4.582 servidores.

O pré-candidato do PSDB destacou que tem feito um trabalho junto com a equipe que garante economia aos cofres públicos para poder realizar os investimentos necessários em diversos setores.

Guerreiro, foi vereador por dois mandatos e deputado estadual por um, disse que o Legislativo é bem diferente do Executivo. Mas que, apesar disso, também não abre mão de fiscalizar. Comentou que continua acordando de madrugada para visitar as obras antes de ir para o gabinete resolver e administrar outras questões. “Sou um dos maiores fiscais das obras. Isso é uma coisa minha, gosto da perfeição”.

O prefeito disse ainda que Três Lagoas nosseus 105 anos tem muitos problemas, e que não será sua gestão que irá resolver todos. No entanto, destacou que muito foi feito em três anos e meio de gestão.

CONVENÇÃO

Guerreiro que é presidente do diretório municipal do PSDB disse que a convenção para a definição das candidaturas ocorrerá no próximo mês, e que o partido já tem definidos os pré-candidatos a vereador. Quanto ao vice, disse que tem uma concepção, mas que depende do aval do diretório e dos partidos aliados.