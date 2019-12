AVALIAÇÃO Guerreiro diz que não forçará reeleição Prefeito de Três Lagoas diz que 2019 foi produtivo e que para 2020 população pode esperar muitos projetos importantes

28 DEZ 2019 - 07h:00 Por Ana Cristina Santos

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), afirmou nesta semana que não irá “forçar uma reeleição” nas eleições de 2020 e que uma candidatura para tentar permanecer no cargo por mais quatro anos vai depender da opinião pública e de decisões de seu partido. As convenções partidárias serão realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto do ano que vem, segundo a legislação definida na reforma eleitoral de 2015.

“Não vou fazer nada forçado. Vou deixar transcorrer naturalmente”, declarou ao afirmar que continua filiado ao PSDB, mas que sua sigla é “TL, de Três Lagoas” - discurso que emplacou na campanha eleitoral de 2016, quando recebeu 30.033 votos - 59,1% dos votos válidos. Destacou, ainda, que não possui anseios em relação a cargos e que prefere o “curso natural” de uma possível nova candidatura.

O prefeito é o atual presidente do diretório do PSDB na cidade e possui apoio antecipado do MDB, que não se coligou a outras siglas na eleição passada.

Guerreiro foi vereador e suplente de deputado estadual em dois mandatos cada. E foi só em 2014 que conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa, com 29.534 votos, antes de chegar ao Executivo três-lagoense.

Foi aí, segundo disse, que notou certa subestimação de sua capacidade. Mas, repetiu que gosta de desafios. “A melhor coisa é você mostrar resultados. Isso para mim é a maior vitória. Sei que não conseguimos satisfazer 100% da população, mas trabalhamos de uma forma muito coesa. Trabalhamos dentro de um planejamento”.

Ainda de acordo com Ângelo Guerreiro, o resultado de sua administração - que afirma ser positivo - é fruto de um trabalho conjunto, com parcerias, e que teve o apoio de servidores e da maior parte dos vereadores.

AVALIAÇÃO

Para o prefeito, 2019 foi um ano “muito produtivo”, com a realização de ações públicas, investimentos e avanços nos setores de saúde e educação. “Muito do que realizamos nem foi pauta de campanha”.

Em 2020, aguarda a liberação de financiamento bancário para a execução de obras de drenagem e a construção de mais uma escola, no primeiro semestre.