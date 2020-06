BASTIDORES Guerreiro é prestigiado por autoridades do Estado Leia essa e outras notas na Coluna Observatório

20 JUN 2020 - 07h:00 Por Da redação

RECURSO

A senadora Simone Tebet (MDB/MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, iniciou nesta semana algumas reuniões com representantes do governo federal para a liberação de R$ 7,5 milhões para obras de infraestrutura em Três Lagoas. Os recursos já foram empenhados, ou seja, garantidos, mas faltam ser liberados.

RECURSO 2

A senadora sul-mato-grossense conseguiu ainda mais R$ 5 milhões para o Hospital Auxiliadora. Os recursos devem ser investidos em ações e tratamento no combate a Covid-19.

PARCERIA

Nesta semana Simone e o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) estiveram em Três Lagoas participando da solenidade em alusão ao aniversário da cidade. Eduardo destacou a parceria e união da classe política de Três Lagoas e do Estado. O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) foi bem prestigiado nessa semana. Além de Simone e Eduardo, a solenidade em alusão aos 105 anos de Três Lagoas foi prestigiada ainda pelo senador Nelsinho Trad (PSD), pelo deputado federal Vander Loubet (PT), pelo secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e pelo secretário de articulação política do Estado, Sérgio de Paula.

NA LISTA

Na semana passada, a coluna publicou nota sobre os “queridinhos” do prefeito Ângelo Guerreiro na disputa por vagas na Câmara de Vereadores. Na lista estavam: o médico Cassiano Maia, o diretor de Cultura Rodrigo Fernandes, e Toniel Fernandes, ex- secretário de Maio Ambiente. Mas, segundo um passarinho, os vereadores Celso Yamaguti, e Sirlene dos Santos, ambos do PSDB, também estão na lista dos preferidos de Guerreiro.

HOMENAGEM

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa (PSDB), recebeu nesta semana, a Medalha Mérito Tamandaré, importante honraria da Marinha do Brasil. A entrega foi feita pelo Contra-Almirante, Sérgio Gago Guida, comandante do 6º Distrito Naval (Com6ºDN), em Ladário, durante cerimônia na Sala da Presidência da Casa de Leis.