Guerreiro garante que não fará cortes de salários dos servidores da educação Leia a coluna Observatório do Jornal do Povo deste sábado (25)

25 ABR 2020 - 05h:57 Por Redação

SEM CORTE

O Prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB) garantiu que não fará cortes de salários dos servidores da educação em decorrência deles não estarem trabalhando devido a suspensão das aulas por conta da Covid. A garantia foi dada durante reunião nesta semana com os representantes do Sindicato dos Servidores da Educação (Sinted).

CARGA

Segundo o Sinted, os profissionais da educação continuam cumprindo a carga horária, mesmo com as aulas suspensas. O sindicato solicitou a suspensão dos profissionais nesse período, mas a prefeitura alegou que a legislação não permite a dispensa e a continuidade do pagamento. O prefeito autorizou o revezamento com jornada de 4h.

RESERVA TÉCNICA

O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que deixou o cargo com seu capital político elevado, está sendo encarado pelo Democratas como uma reserva técnica eleitoral para 2022. Tudo vai depender do que vai acontecer daqui até lá. Por enquanto ganhou um lugar na trincheira do DEM como consultor de saúde do partido.

EFEITO BUMERANGUE

Os prefeitos já se acostumam com a ideia de que não haverá prorrogação de mandato. No máximo o adiamento das eleições para 15 de novembro e o principal argumento passou a ser o fato da maioria deles defender a redução do isolamento social. Se pode para o comercio, pode para a eleição. Simples assim. O argumento volta para eles como bumerangue.

ELEITORES

Em Três Lagoas 11 mil eleitores que não fizeram a biometria terão direito a voto.