ELEIÇÕES 2020 Guerreiro reeleito com 84% dos votos válidos, revela pesquisa Pesquisa mostra larga vantagem do atual prefeito de Três Lagoas sobre os demais adversários

7 NOV 2020 - 07h:20 Por Ana Cristina Santos

O candidato Ângelo Guerreiro (PSDB) lidera a disputa pela Prefeitura de Três Lagoas. Se as eleições fossem hoje, o candidato tucano seria reeleito com 84,19% dos votos válidos. Em segundo lugar, aparece Fabrício Venturoli (Republicanos), com 7,35%, seguido pelo candidato do PL, Renée Venâncio, com 4,78%. Sebastião Neto do Solidariedade, aparece em quarto, com 1,47% dos votos válidos, Ênio de Souza, do PSL, com 1,10%, seguido por Kaelly Saraiva do PSOL, com 0,74% e Divino Laves, do Avante, com 0,37%.

Isso é o que revela uma pesquisa encomenda pelo Jornal do Povo e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado – IPR. O levantamento foi feito entre os dias 2 e 3 de novembro, com 304 entrevistados. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS) sob o número MS-02298/2020. A margem de erro é de 5,5 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando-se um nível de confiança de 95%.

O levantamento mostra uma larga vantagem do atual prefeito de Três Lagoas sobre os demais adversários, tanto na pesquisa espontânea ( quando não são apresentados nomes dos candidatos), quanto na estimulada (quando são apresentados, ao entrevistado, opções de candidatos).

Na pesquisa espontânea, Guerreiro aparece com 56,58% das intenções de voto. Venturoli aparece em segundo com 3,29%, seguido por Renée com 1,64%, depois Sebastião com 0,99%. Kaelly tem 0,33%, e Ênio 0,33%. Votos brancos e nulos somam 2,63%, não sabem ou não quiseram responder, 34,21%.

Na pesquisa estimulada, o candidato do PSDB também aparece em primeiro lugar com 75,33% da intenção de votos, seguido por Venturoli com 6,58%, e Renée com 4,28%. Em quarto, aparece Sebastião com 1,32%, e Ênio com 0,99%, Kaelley tem 0,66%, e Divino, 0,33%. Votos brancos e nulos somam 3,62%. Não sabem, ou não quiseram responder somam 6,91%.





REJEIÇÃO

A pesquisa mostra ainda o índice de rejeição dos candidatos. Nesse quesito, Renée aparece em primeiro com 9,21% da intenção de voto, seguido por Guerreiro com 6,91%, e Ênio com 6,58%. Divino Lajes e Kaelley Saraiva tem 3,62% de rejeição, cada um. Fabrício e Sebastião tem 0.99%, cada um. Nesse cenário, 47,04% não rejeitam nenhum. Votos brancos e nulos somam 1,97% e não sabem e não quiseram respondem, 19,08%.

Veja a relação dos candidatos a vereador mencionados pelos entrevistados

A pesquisa encomenda pelo Jornal do Povo e realizada pelo Instituto de Pesquisa Resultado – IPR, entre os dias 2 e 3 de novembro, com 304 entrevistados, mostra também os candidatos a vereador que foram mais mencionados pelos entrevistados. A pesquisa para vereador é apenas espontânea (não são apresentados nomes dos candidatos).

Três Lagoas tem 295 candidatos concorrendo ao cargo de vereador nas eleições deste ano. O total equivale a 17,35 candidatos disputando uma vaga na Câmara Municipal, que tem 17 cadeiras. Dos 17 primeiros candidatos mais citados, oito são vereadores.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MS) sob o número MS-02298/2020. A margem de erro é de 5,5 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando-se um nível de confiança de 95%.