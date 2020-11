MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL Guia rápido: veja o passo a passo de como votar com segurança neste domingo TSE, inclusive, elaborou um guia para o eleitor na hora do voto

15 NOV 2020 - 06h:00 Por Tatiane Simon

A pandemia não acabou e neste domingo, quase 84 mil eleitores três-lagoenses devem ir às urnas para exercerem o seu direito de cidadania. Mas em 2020, algumas coisas serão diferentes... Outras iguaizinhas em 2016. O Tribunal Superior Eleitoral também elaborou um passo a passo para o eleitor. Olha só:

Para começar, só entra no colégio eleitoral quem estiver usando máscara. Entre na seção eleitoral e fique de frente ao mesário; mostre seu documento oficial com foto em direção ao mesário. Pode ser o próprio título de eleitor com um documento com foto, como a CNH, por exemplo. E detalhe, quem fez o cadastro biométrico vai ter a foto estampada no e-Título. Aí é só apresentar na seção eleitoral e votar. Não precisa de outro documento. Se o mesário tiver alguma dúvida, ele pode pedir para você dar um passo para trás e retirar a máscara rapidamente, para fazer a comparação com a foto.

Após o mesário ler em voz alta o seu nome, confirme que é você. Guarde o documento; limpe as mãos com álcool em gel; assine o caderno de votação - o TSE recomendou, ainda, que cada eleitor leve a própria caneta para registrar a assinatura no local de votação. Se precisar do comprovante de votação, solicite ao mesário.

Quando a urna for liberada, dirija-se à cabine de votação. Só pode entrar levando a colinha com os números do candidato que queira votar.